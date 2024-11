Halberstadt - In der NOFV-Oberliga hat der VfB Germania Halberstadt am 13. Spieltag eine bittere Niederlage gegen den SC Freital kassiert.

Die Halberstädter, die mit sechs Siegen und zwei Unentschieden immerhin schon 20 Punkte auf dem Konto haben, legten los wie die Feuerwehr. Zwei Tore von Joel-Pascal Klaschka in der 6. und 35. Minute sicherte der Germania die 2:0 Halbzeitführung.

Video: NOFV-Oberliga: Germania Halberstadt – SC Freital: Die Highlights des Spiels im Video (Kamera A. Pförtsch Schnitt: C. Kadlubietz)

Mit dem Seitenwechsel wechselte dann aber auch das Spielglück: Die Gäste aus Freital kämpften sich zurück in die Partie und kamen in der 65. Minute durch Rick Edward Wuchrer zum 2:1-Anschlusstreffer. Die Sachsen blieben auch in der Folgezeit bissig und William Wessely traf in der 71. Minute zum verdienten 2:2-Ausgleich.

Die Gastgeber waren nun offensichtlich völlig von der Rolle und gaben die Partie in der Schlussphase noch gänzlich aus der Hand. Felix Hennig in der 85. Minute und erneut Wuchrer in der Nachspielzeit (90.+2) machten die bittere Heimniederlage für die Nordharzer schließlich perfekt.

Halberstadt rutscht damit auf Rang sechs und hat am kommenden Samstag (13 Uhr) beim aktuellen Tabellenschlusslicht Ludwigsfelder FC die Möglichkeit, die Niederlage schnell vergessen zu lassen.

Allerdings sollte dafür jedoch eine deutliche Leistungssteigerung erkennbar werden, denn eine Sieg-Garantie wird es auch beim Tabellenletzten nicht geben.