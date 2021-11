TC Rot-Weiß Halberstadt stellt die Weichen für die Zukunft

Halberstadt - Thomas Wartmann

„Tennis ist als kontaktarme Sportart, die man zu zweit draußen und mit viel Abstand betreiben kann, für viele Menschen in diesen schwierigen Corona-Zeiten eine neu- und wiederentdeckte Sportart geworden“, sagte kürzlich DTB-Präsident Dietloff von Arnim bei der Mitgliederversammlung des Tennis- Dachverbandes in Bremen.

Eine These, die auch der Vorstand des TC Rot-Weiß Halberstadt auf seiner Mitgliederversammlung am 3. November bestätigen konnte. „Wir haben die positive Mitgliederentwicklung auch in diesem Jahr bestätigen können und stehen aktuell bei über 160 Mitgliedern“, freut sich auch Vereinsvorsitzender Jörg Behrenroth über den vermehrten Zuspruch für den weißen Sport.

Sichtlich zufrieden zeigte sich der Vereinschef mit der sportlichen und finanziellen Situation. So nahm der TC Rot-Weiß mit insgesamt elf Mannschaften, darunter vier Jugendmannschaften am Punktspielbetrieb des Tennisverbandes Sachsen-Anhalt (TSA) teil. Sehr erfolgreich zeigten sich dabei die U10-Junioren um Nicolas Freund sowie Lasse und Jannes Behrenroth, die in der Bereichsklasse den zweiten Platz belegten. Erfolgreich zeigte sich auch die gemischte U12-Mannschaft, die den dritten Platz in der Bereichsklasse Magdeburg erspielte.

Im Erwachsenenbereich sorgten besonders die Damen für eine Überraschung. In der Landesliga belegte das Team um Lea-Carolin Ledderbohm den zweiten Platz und verpasste nur knapp den Staffelsieg.

Neben den sportlichen Auszeichnungen wurden auch Ehrungen vorgenommen. Aus den Händen von Jörg Behrenroth, 1. Vizepräsident im TSA, erhielten Hans-Jürgen Stiemer (Beisitzer im Vorstand) und Derk Bartel (stellv. Vorsitzender) die silberne Ehrennadel des Landesverbandes. Über eine Auszeichnung durfte sich auch Andreas Roberts freuen, der für sein Engagement vom Kreissportbund Harz, in Vertretung von Denis Schmidt, mit der Ehrenmedaille ausgezeichnet wurde.

Dass der Verein auch finanziell stabil durch die Krise gekommen ist, zeigte anschließend Finanzwart David Stein im Haushaltsplan.

Diese Ausgangssituation möchte der Verein nutzen, um den Verein für die Zukunft weiterzuentwickeln. Dazu eruierte ein Team des Vorstands zusammen mit der Vereinsberatung des Tennisverbandes Sachsen-Anhalt verschiedene Möglichkeiten.

Dazu gehört auch das Projekt Wingfield, ein digitaler Tenniscourt, den der Verein zusammen mit dem TSA zukünftig anbieten wird. „Wir wollen uns für die Zukunft fit machen und unseren Mitgliedern mehr bieten“, erklärt Behrenroth. Weitere Investitionen plant der Verein in die Infrastruktur. So soll unter anderem ein Brunnen gebaut werden, das Vereinshaus schrittweise saniert werden und eine Flutlichtanlage entstehen. Zudem soll das Turnier- und Sportangebot erhöht werden. So oder so zeigte die Mitgliederversammlung auf, dass sich der TC Rot-Weiß Halberstadt auf einem guten Weg befindet.