VfB Germania Halberstadt kann mit Defensivakteur Patrick Baudis planen

Während der Trainingsbetrieb beim VfB Germania Halberstadt nach dem vorzeitigen Saisonende in der Regionalliga und auch im Landespokal ruht, wird hinter den Kulissen fleißig gearbeitet. Mit der Verlängerung von Patrick Baudis gab der Sportliche Leiter, Enrico Gerlach, die erste Vollzugsmeldung bekannt.

Patrick Baudis (vorn) hat sich nicht nur wegen seiner Kopfballstärke, die er in dieser Szene gegen Ligakrösus Viktoria Berlin demonstriert, zu einem Leistungsträger in der Germania-Defensive entwickelt.

Halberstadt

fupa/ige

In der abgebrochenen Serie 2020/21 zählte Patrick Baudis zu den Säulen im Defensivverbund des VfB Germania Halberstadt. In zwölf der 13 Saisonspiele kam der 23-Jährige unter Chefcoach Danny König in der Innenverteidigung oder im defensiven Mittelfeld zum Einsatz. Und auch über den Sommer hinaus kann der Trainer auf die Dienste des Abwehrspielers setzen.

Wie der Verein zum Ende der letzten Woche mitteilte, hat Patrick Baudis seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und bleibt dem Regionalligisten damit erhalten. Der flexibel einsetzbare Defensivspieler durchlief den Nachwuchs des 1. FC Magdeburg und wechselte über die Station Budissa Bautzen zur Spielzeit 2017/18 erstmals nach Halberstadt. Anschließend empfahl sich Baudis beim FSV Optik Rathenow und 1. FC Lok Stendal erneut für ein Engagement bei der Germania. „Ich fühle mich in Halberstadt sehr wohl. Es passt alles zusammen, deswegen musste ich nicht lange überlegen. Ich freue mich auf die kommende Saison, welche wir hoffentlich zu Ende spielen können“, so Baudis.

Zuwachs im Tor vom VfB Germania

Anfang der Woche vermeldete der Verein eine weitere Personalie auf der Torwartposition: Eigengewächs Paul Niehs, der vor der aktuellen Saison nach einem Jahr beim SV Langenstein ins Friedensstadion zurückgekehrt war, wird auch in der kommenden Saison eine der beiden Planstellen zwischen den Pfosten besetzen. Näheres hierzu folgt in der Freitagausgabe.

Im Verlauf der nächsten Tage ist mit weiteren Vertragsverlängerungen für das bevorstehende Spieljahr zu rechnen, dies hatte der Sportliche Leiter der Regionalliga-Mannschaft, Enrico Gerlach, bereits im Zusammenhang mit der Vertragsunterschrift von Patrick Baudis angekündigt.