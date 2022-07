Bebertaler SV befreit sich mit Kantersieg

In der Bördeoberliga blickt der Bebertaler SV nach seinem 8:1-(4:0)-Torfestival gegen Osterweddingen wieder in Richtung Tabellenspitze.

Haldensleben - Dort steht der TSV Hadmersleben auf dem zweiten Platz nach einem 2:1-(2:0)-Erfolg über die Gröninger Eintracht. Auf dem heimischen Beberberg empfing der Bebertaler SV, der in dieser Saison noch ungeschlagen ist, den Osterweddinger SV. Bei perfekten Bedingungen stellten die Hausherren die Weichen auch früh auf Sieg. Bereits in der neunten Minute wurde Philipp Nauthe in Szene gesetzt und lupfte den Ball sicher zum 1:0 ein.