SV Oebisfelde überrollt den alten Kontrahenten

Eine Woche vor dem Spitzenspiel in heimischer Halle gegen den Rot-Weiß Staßfurt haben die Männer des SV Oebisfelde die Heimhürde TuS Radis souverän genommen.

Oliver Meinel, hier in der Radiser Zange, fuhr mit seiner Sieben gegen die personell angeschlagenen Radiser einen 36:20-Kantersieg ein.

Oebisfelde - Deutlich mit 36:20 (19:13) setzten sich die Allerstädter durch. In der Vergangenheit, ob in der Mitteldeutschen Liga oder in der Sachsen-Anhalt-Liga, gab es gegen die Radiser oft spannende und enge Duelle. SVO-Trainer Christian Herrmann hatte die Gäste im Vorfeld als „unbequemen Kontrahenten“ bezeichnet. Zu Recht. Denn das Hinspiel zum Saisonauftakt hatten seine Schützlinge knapp mit 26:27 verloren.