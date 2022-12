A-Jugend des SC Magdeburg freut sich auf Duell mit dem THW Kiel

Nach zwei Siegen in der Bundesliga-Meisterrunde ist die A-Jugend des SCM am Sonntag beim THW Kiel gefordert. Dafür haben sich die Handballer von Trainer Julian Bauer zuletzt warmgeworfen.

Magdeburg - Julian Bauer ist ein Fan von Pressekonferenzen, in denen Trainer die Leistung ihrer Mannschaft resümieren. Mal hölzern, mal sehr sachlich, mal mit der Leichtigkeit der bildhaften Sprache. Julian Bauer kann in keinem Fall hölzern, er kann aber sachlich, und Bilder kann er am besten produzieren, wenn er mit und über seine A-Jugend vom SC Magdeburg spricht. Zum Beispiel erklärte der Coach zum „absoluten Topspiel“ in der Bundesliga-Meisterrunde 2 am Sonntag beim THW Kiel (13 Uhr): „Kiel hat einen richtig guten Jahrgang, aber wir fahren sicher nicht dorthin, um uns auf den Rücken zu legen.“ Vielmehr „sind wir absolut heiß auf die Partie“, ergänzte Bauer.