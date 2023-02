A-Jugend des SCM will den Ausrutscher in der Meisterrunde vergessen machen

Schaute ganz genau hin: Julian Bauer (l.). Der Trainer der A-Junioren des SC Magdeburg war nicht zufrieden mit dem letzten Auftritt. Schon am Sonnabend soll eine Steigerung her.

Magdeburg - Mathieu Fenyö will so schnell kein zweites Mal total enttäuscht sein Trikot über den Kopf ziehen und frustriert gegen den Torpfosten treten. Ebenso will Julian Bauer nicht mehr an der Trainerbank leiden und sich nach Spielschluss über das ernüchternde Ergebnis ärgern. Dafür muss sich die A-Jugend des SC Magdeburg in der Meisterrunde 2 der Bundesliga aber steigern – und schnell aus der zuletzt erlittenen und schmerzhaften 32:34 (15:15)-Niederlage gegen die SG Pforzheim/Eutingen lernen.