Handball, 3. Liga Akzeptanz der Fehlbarkeit: SCM-Youngsters teilen sich die Punkte in Leipzig

Im kleinen Handball-Derby der 3. Liga, Staffel C, teilte sich der SC Magdeburg II am Freitagabend die Zähler im Auswärtsspiel beim SC DHfK Leipzig II. Trainer Stephan Just möchte mit seinen Youngsters aus dieser Partie die Lehre ziehen, dass ein jeder fehlbar ist.