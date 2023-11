Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Seine Handballer dürfen sich glücklich schätzen, keinen Trainer der alten Schule zu haben. Julian Bauer hätte sonst die Keule geschwungen, freie Tage gestrichen, Straftraining angeordnet. Aber stattdessen hat der Coach der A-Jugend vom SCM seinen Schützlingen das freie Wochenende zum Durchatmen gelassen, um sich nach der jüngsten Enttäuschung in Rostock auf das Vorrunden-Finale dieser Bundesliga-Saison konzentrieren zu können. Die Grün-Roten treffen darin am kommenden Sonnabend um 16 Uhr in der Gieselerhalle auf die Mecklenburger Stiere aus Schwerin. Es ist das Duell zwischen dem Spitzenreiter und dem punktlosen Schlusslicht. Es ist ein Sieg in dieser äußerst engen Staffel Nord nötig, um sich den Platz in der Zwischenrunde zu sichern. Sagt der Blick auf die Tabelle. Bauer sagt hingegen: „Wir rechnen nicht, das ist auch nicht unser Anspruch.“