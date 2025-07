Ulm/Magdeburg - Auch aus Mangel an Möglichkeiten in der U 23 hat Matthias Lindner „auf die jungen Küken gesetzt“. Valentina Krug und Hannah Kaczmarek kamen also am Sonntagabend in Ulm in den Genuss, für den SC Magdeburg um Gold in der 4x100-Meter-Staffel bei den deutschen Meisterschaften in Ulm zu sprinten. Die jungen Damen zählen gerade mal 16 Lenze, mit ihnen sollten Chelsea Kadiri und Anna Mootz das große Ziel erreichen. Denn den Sieg hatte Lindner als Marschroute ausgegeben. „Ich habe sie ganz schön unter Druck gesetzt“, sagt der Coach lächelnd.

Am Morgen später durfte der 38-Jährige schwärmen: „Der Staffelsieg war natürlich überragend, das haben die Mädels sehr gut gelöst.“ Mit 45,28 Sekunden ließ das Quartett die Konkurrenz hinter sich. Bayer Leverkusen (45,77) und SSC Berlin II (46,22) folgten auf den Plätzen. „Im Optimalfall“, sagt Lindner, „wäre eine Zeit unter 45 Sekunden möglich gewesen, aber letztlich war es eine Meisterschaft – und wir haben gewonnen.“ Der nationale U-23-Rekord steht übrigens laut Liste des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) seit dem 4. August 1979, als Ingrid Auerswald, Romy Schneider, Marlies Göhr, Christina Brehmer in Turin für die DDR die Staffel in 42,09 Sekunden absolvierten. Den Vereinsrekord hält der SC Motor Jena seit dem 3. Juli 1977 in Dresden mit 42,83 Sekunden.

Chelsea Kadiri für U-23-EM nominiert

Das Goldrennen von Ulm indes ließ sogar noch Luft nach oben, wie die Wechsel zeigten: Von Startläuferin Mootz zu Kadiri „lief es nicht ganz so flüssig“, so Lindner. Von Kadiri zu Krug „war es überragend“. Und beim letzten Wechsel „musste Hannah kurz abstoppen, weil sie dachte, sie würde nicht mehr an den Stab kommen“. Aber auch das konnte die „jungen Küken“, die am kommenden Wochenende bei den nationalen U-18/20-Titelkämpfen in Bochum-Wattenscheid gefordert sind, nicht aufhalten. „Wir haben damit unsere Saisonbestleistung um mehr als sieben Zehntelsekunden verbessert“, freut sich Lindner.

Und nicht nur darüber: Chelsea Kadiri ist zur Einkleidung der deutschen Mannschaft für die U-23-Europameisterschaften in Bergen (Norwegen/17. bis 20. Juli) eingeladen worden. „Ob sie tatsächlich in der Sprintstaffel auch zum Einsatz kommt, das entscheidet dann der Bundestrainer“, erklärt Lindner. „Unsere Planung ging dahin, dass sie bei der EM performen kann. Und das hat sie mit ihren 11,39 Sekunden gezeigt.“ Mit dieser Zeit hatte Kadiri in Ulm das B-Finale gewonnen. „Die Form müssen wir jetzt weiter ausbauen, dann ist sie meines Erachtens auch eine Top-Vier-Kandidatin.“

Natürlich war nicht alles schmerzfrei, aber ich bin gut durchgekommen. Chelsea Kadiri vom SCM in den Tagen von Ulm

So sieht es auch Kadiri selbst. Und mit ihren Tagen von Ulm war sie außerdem sehr zufrieden. „Ich fand es sehr gut, und ich habe mich sehr gefreut über die Goldmedaille in der Staffel.“ Auch ihre Leistung im Einzel will die 19-Jährige trotz des verpassten A-Finals gar nicht schmälern, weiß sie doch nur allzu gut, dass sie aus einer schwierigen Vorbereitung mit Achillessehnen- und Oberschenkelproblemen gekommen ist. „Im letzten Jahr war es eigentlich schon mein Höhepunkt, als ich 11,37 Sekunden gelaufen bin.“ Jetzt ist sie in ihrem erst zweiten Wettkampf nur zwei Hundertstel langsamer gewesen und hat sich in nur zwei Wochen seit ihrem Saisondebüt um zwölf Hundertstel gesteigert. „Natürlich war nicht alles schmerzfrei, aber ich bin gut durchgekommen“, erklärt Kadiri.

Am kommenden Sonnabend beginnt also ihre Reise nach Bergen. Zunächst wird sie sich auf dem Weg nach Frankfurt am Main zur Staffelvorbereitung begeben. Bis dahin wird sie regenerieren und trainieren. Nach Bergen startet sie übrigens auch bei den deutschen Meisterschaften in Dresden in der Elite (1. bis 3. August). Und sie wird dort wieder nicht allein sein. „Dass wir in Ulm in der Staffel Gold gewonnen haben, zeigt, dass wir in unserem Verein sehr gute Athletinnen haben“, betont Kadiri. „Die Wechsel sind noch ausbaufähig“, erklärt sie, „aber ich glaube, wir können es in Dresden schaffen, unter 45 Sekunden zu bleiben. Denn auch dort ist es unser Ziel, eine Medaille zu holen.“ Das nennt man: eine Ansage.