Die B-Jugend-Mädchen des HSV treten künftig in der Bundesliga an.

Barleben - Am Sonnabend ging es für alle Beteiligten einzig und allein um das Ergebnis. Aufsteigen um jeden Preis, egal wie: Das war das Ziel. Die B-Note war egal. Einen Schönheitspreis gab es nicht, und den hätten die B-Jugend-Mädchen des HSV Magdeburg beim Qualifikations-Turnier für die Bundesliga in der Barleber Mittellandhalle vermutlich auch nicht gewonnen. Recht zäh ging es zu in den Spielen gegen den HSV Grimmen (15:12) und den Hannoverschen SC (14:12), doch sie endeten erfolgreich und in grenzenlosem Jubel.