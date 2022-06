Börde siegt und erhält Schützenhilfe in der Tischtennis-Oberliga

Der TTC Börde hat einen wichtigen 8:2-Erfolg beim TTV Schwarzenberg im Abstiegskampf in der Tischtennis-Oberliga eingefahren. Ein weiteres Mal konnte sich das Team über die Schützenhilfe des TTV gegen den direkten Konkurrenten Post SV Zeulenroda freuen.

Lukasz Dzikowski (l.) und Marin Kostadinov hatten zuletzt im Doppel viel Pech auf dem Schläger. Doch in Schwarzenberg kehrten sie zurück zu alter Stärke und gewannen in vier Sätzen.

Magdeburg - Mit einiger Anspannung im Gepäck sind sie zu dieser Pflichtaufgabe gereist. Und natürlich „mit dem Druck, das Spiel unbedingt gewinnen zu müssen“, bestätigte Jens Köhler. So war es am vergangenen Sonnabend, als der TTC Börde im Kampf um den Klassenerhalt in der Tischtennis-Oberliga beim Tabellenvorletzten und längst abgestiegenen TTV Schwarzenberg antrat. Und TTC-Mannschaftsleiter Köhler resümierte: „Wir hatten gut zu tun.“