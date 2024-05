Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Olvenstedt - Sven Liesegang hat das schnörkellose Spiel angeordnet, er hat Respekt vor dem Gegner angemahnt. Geschehen ist das in der Halbzeitpause des letzten Saisonspiels in der Sachsen-Anhalt-Liga. Beim Stand von 23:6 gegen die HG Köthen II. Da kann sich der Kopf im weiteren Spielverlauf schon mal in die falsche Richtung verirren. Beim BSV 93 richteten sich Gedanke und Blick am vergangenen Sonntag in der heimischen Halle am Einstein-Gymnasium allerdings immer auf das nächste Tor. „Die Mannschaft hat ihr Spiel konsequent durchgezogen“, freute sich Coach Liesegang über den Auftritt seiner Schützlinge, die letztlich mit 42:12 gewannen. Der höchste Sieg in der abgelaufenen Serie, die die Olvenstedter letztlich auf dem vierten Platz mit 15 Siegen, zwei Unentschieden und elf Niederlagen beendeten. Und dies als Aufsteiger.