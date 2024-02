Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Karsten Schubert vom 1. BC Magdeburg kam in dieser Saison in einen seltenen Genuss. Als einziger Akteur des BCM auf den Positionen drei und vier gelang ihm in der 2. Dreiband-Bundesliga ein Sieg. Am 5. November gegen Duisburg (4:4) war das der Fall. Bei seinen zwei weiteren Einsätzen verlor Schubert jedoch. „Um in gewissen Spielen mithalten zu können, trainiere ich gerne“, sagt der 45-Jährige ehrgeizig und ergänzt: „Das Niveau in der Liga ist sehr anspruchsvoll für mich.“