Magdeburg - Grundlegend war Pascal Ibold am Donnerstagabend zufrieden. Der mit Petrik Sander gleichberechtigte Coach der U 23 des 1. FC Magdeburg sah im Testspiel beim SV Fortuna einen dominanten Auftritt seiner Mannschaft und einen souveränen 5:0-Erfolg beim Verbandsligisten. Doch: „Nichtsdestotrotz sind es mir drei, vier Tore zu wenig in Anbetracht der Spielanteile und der Chancen“, merkte Ibold kritisch an. „Das ist ein Thema, das wir in der Oberliga mit uns herumschleppen.“ Und es ist ein Thema, das in dieser Saison schon einige Punkte gekostet hat.

