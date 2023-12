Der BSV 93 belegt zur Saison-Halbzeit in der Sachsen-Anhalt-Liga den fünften Platz. Das Team ist also in der neuen Spielklasse angekommen.

John Bade (am Ball) weiß, wie man mit dem Körper arbeitet. Dank seiner Zweikampfstärke hat er bereits 71 Treffer in dieser Saison erzielt.

Magdeburg - John Bade ist so etwas wie der Clint Eastwood unter den Handballern des BSV 93. Nicht nur, dass ihm unter mimischen Umständen und mit einiger Fantasie eine gewisse Ähnlichkeit mit der Hollywood-Legende nachgesagt werden kann. Er ist eben auch alles in einer Person: Führungsspieler, Leistungsträger in Abwehr wie Angriff, permanenter Ansprechpartner, Telefonseelsorger, womöglich auch der Unterhaltungschef der Olvenstedter – wie Eastwood quasi alles in seinen Filmen ist. Aber manchmal wird sich der 38-jährige Bade ganz sicher wünschen, er wäre von allem ein bisschen weniger und die jungen Akteure würden ihn noch ein wenig mehr von seinen Lasten befreien. Nicht zuletzt auf der Platte. „Momentan ist John aus der Mannschaft einfach nicht wegzudenken“, sagt Bades Trainer Sven Liesegang. Und Liesegang selbst will vorläufig auch gar keinen Handball beim BSV 93 ohne John Bade denken.