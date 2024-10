Magdeburg. - Nach der politischen Wende war der Fermersleber SV eine der ersten Adressen im Magdeburger Fußball. Von 1990 bis 1994 spielte der FSV in der höchsten Spielklasse des Bundeslandes, bis 2004 blieb er ununterbrochen in der Landesliga. Doch danach stotterte es im Getriebe der ehemaligen BSG Motor Süd-Ost. Auf dem Papier hat die lange Historie des Traditionsklubs im Sommer einen neuen Tiefpunkt erreicht. Der FSV 1895 ist erstmals in der untersten Spielklasse, der Stadtliga, angekommen. Doch das soll am Platz der Freundschaft nur ein Neustart sein.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.