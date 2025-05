Magdeburg - Eine Minute vor dem Ende nahm Christoph Theuerkauf am Sonnabend noch einmal eine Auszeit. Der Coach der SCM-Youngsters wollte in dieser Sequenz allerdings nicht über taktische Inhalte reden. Er nutzte die Timeout, um seinen Co-Trainer Frank Munter zu würdigen, der nach 18 Jahren im Amt abtritt. Unter dem lauten Applaus der mehr als 600 Zuschauer in der Wolfgang-Lakenmacher-Halle drehte „Muntus“ auf der Platte eine kleine Ehrenrunde. Selbst die Spieler und Verantwortlichen der Füchse Berlin II applaudierten dem SCM-Urgestein, bei dem wenige Minuten später bei der offiziellen Verabschiedung nach dem 39:33 (25:16)-Erfolg alle Dämme brachen.

