Über 1.000 Starter waren in diesem Jahr beim 21. Elbe-Brücken-Lauf der Magdeburger Laufkultur 08 (MLK 08) mit dabei.

Magdeburg - Die Magdeburger Laufkultur 08 (MLK 08) und ihre treue Läufer-Gemeinschaft bringt nichts aus dem Konzept. Zuletzt hatte es beim 21. Elbe-Brücken-Lauf kurz geregnet. Und weil es unmittelbar vor dem Start am Sonntag in kleineren Abständen vom Himmel tropfte, hatten alle Anwesenden „Angst, dass alles ins Wasser fällt“, berichtete Mit-Organisatorin Sabine Björn und verdeutlichte: „Das drückt die Stimmung, wenn man im Regen steht.“ Gänzlich im Regen standen Björn und die Läufer am Sportkomplex Seilerwiesen allerdings nicht.