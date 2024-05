Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Zum Abschluss hat es sich Christoph Theuerkauf nicht nehmen lassen, selbst das Mikrofon zu ergreifen. „Ich möchte nur Danke sagen“, begann der Trainer der SCM-Youngsters adressiert an die vollen Zuschauerränge. „Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr den Jungs diesen Abschied und diesen Neuanfang in der Halle ermöglicht habt“, sagte Theuerkauf. Knapp 900 Schaulustige waren am Samstagabend zur Eröffnung der Wolfgang-Lakenmacher-Halle am Lorenzweg gekommen und sorgten für einen besonderen Rahmen. Nur mit dem erhofften Erfolg hat es nicht geklappt: Die Youngsters verloren das Saisonfinale der 3. Liga Nord-Ost gegen den TSV Anderten mit 32:33 (18:18).