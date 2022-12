Erst gemurrt, dann engagiert gespielt: Gerechtes Remis zwischen dem SV Fortuna und Barleben

Nils Lange (l.) und die Fortunen-Abwehr konnten Denny Piele in der 75. Minute nicht stoppen.

Neustadt - Christopher Große muss immerhin 130 Kilometer mit dem Auto zurücklegen, um in Magdeburg ein Punktspiel der Fußball-Verbandsliga zu pfeifen. Der 27-jährige Schiedsrichter wohnt nämlich in Leipzig. Als er am Freitagabend allerdings den Schöppensteg erreichte, war er zunächst nicht vollends davon überzeugt, die Partie zwischen dem SV Fortuna und dem FSV Barleben anzupfeifen. Auch die Gäste murrten ob der Platzverhältnisse auf dem Kunstrasen. „Wir hatten auch lange überlegt, ob wir spielen wollen. Aber uns war es wichtig, die Partie durchzuziehen. Und trotz der schwierigen Bedingungen haben beide Mannschaften den Zuschauern auch Spaß bereitet“, war sich Fortunen-Coach Dirk Hannemann nach dem Abpfiff sicher.