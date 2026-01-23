Anspruchsvolles Test-programm Nico Koch und die FCM-Damen arbeiten am nächsten Entwicklungsschritt
Nach Platz drei in der Hinrunde soll die Entwicklung der Damen des 1. FC Magdeburg noch nicht am Ende sein. Für den nächsten Schritt warten namhafte Testspiel-Gegner.
Aktualisiert: 23.01.2026, 16:43
Magdeburg - Die Damen des 1. FC Magdeburg können mit ihrer bisherigen Saison rundum glücklich sein. Platz drei zur Winterpause in der Regionalliga Nordost ist eine Zwischenbilanz, die nicht jeder der jungen Mannschaft um Trainer Nico Koch zugetraut hat. Zufriedenheit aber kehrt deshalb am Heinz-Krügel-Platz längst nicht ein.