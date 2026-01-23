Nach Platz drei in der Hinrunde soll die Entwicklung der Damen des 1. FC Magdeburg noch nicht am Ende sein. Für den nächsten Schritt warten namhafte Testspiel-Gegner.

Nico Koch und die FCM-Damen arbeiten am nächsten Entwicklungsschritt

Mit Platz drei ist es für Nico Koch und die Damen des 1. FC Magdeburg noch nicht getan.

Magdeburg - Die Damen des 1. FC Magdeburg können mit ihrer bisherigen Saison rundum glücklich sein. Platz drei zur Winterpause in der Regionalliga Nordost ist eine Zwischenbilanz, die nicht jeder der jungen Mannschaft um Trainer Nico Koch zugetraut hat. Zufriedenheit aber kehrt deshalb am Heinz-Krügel-Platz längst nicht ein.