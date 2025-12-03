Nach der ersten Niederlage können die Damen des 1. FC Magdeburg schon gegen Erfurt eine neue Serie starten. Es wäre ein guter Start der Rückserie.

Nico Koch kann seine Mädels auf ein Spiel vorbereiten, Fehler während der 90 Minuten kann er allerdings nicht verhindern.

Magdeburg - Nico Koch hat ein paar Tage benötigt, um zu folgender Frage eine Antwort zu finden: Was hätten er und sein Trainerteam ändern können, um diese Niederlage zu vermeiden? Er wird zu dem Schluss gekommen sein: nichts. Denn letztlich, so betonte der Trainer der Fußballfrauen des 1. FC Magdeburg, „sind wir alle Menschen und machen auch Fehler“.