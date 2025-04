Magdeburgerinnen treten am Donnerstag zum Pokalfinale gegen den Halleschen FC an.

Will im Pokalfinale mit dem FCM besser treffen als zuletzt gegen Union Berlin: Johanna Giese (im Zweikampf/l.).

Magdeburg/dh - Man könnte Nico Koch nun mit allerhand Floskeln belästigen. Wie zum Beispiel: Jede verpatzte Generalprobe lässt auf eine erfolgreiche Premiere hoffen. Oder: Trotz der Niederlage im jüngsten Heimspiel der Fußball-Regionalliga Nordost gegen Union Berlin II (1:2) war das Glas halbvoll. Am Ende wird all das den 35-jährigen Coach der FCM-Frauen nicht interessieren. Er wird das Motto dagegenhalten: Neues Spiel, neues Glück. Zu finden am Donnerstag im Jahnstadion von Bitterfeld-Wolfen. Im Finale im Landespokal.