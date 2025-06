Im spannenden Saisonfinale sichert sich der Aufsteiger den direkten Verbleib in der Landesliga Nord. Der MSV Börde macht mit einem Sieg die Teilnahme an der Relegation klar. Dagegen steigt der MSC Preussen zum zweiten Mal in Folge ab.

Magdeburg - Am Sonnabend um 16.45 Uhr war der SV Arminia Magdeburg am Ziel. Beim Schlusspfiff von Daniel König tönte lauter Applaus und Jubel über den Jahnsportplatz. Mit einem 5:3-Heimerfolg über den TSV Niederndodeleben hat der Aufsteiger den Klassenerhalt in der Landesliga Nord am letzten Spieltag perfekt gemacht.