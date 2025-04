Hintergründe zum Sieg des FCM II in der entscheidenden Kracherpartie: So spielt ein Aufsteiger

Magdeburg - Gewinnbringend waren für den 1. FC Magdeburg II beim 3:1 (1:0) gegen den RSV Eintracht am Sonntag in letzter Konsequenz natürlich die Tore. Entscheidend in diesem Spitzenspiel der Fußball-Oberliga Süd war jedoch auch eine Szene, die den Verlauf der Partie wesentlich beeinflusste. Mitte der zweiten Hälfte, als die Gäste aus Stahnsdorf ihre beste Phase hatten, brannte es vor dem Tor des FCM lichterloh. Doch Timo Birk sprang willensstark in den Abschluss und verhinderte den Einschlag. „Da hätte es 1:1 stehen können“, betonte Pascal Ibold, der die Magdeburger mit Petrik Sander trainiert.