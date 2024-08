In der Avnet Arena empfangen die FCM-Frauen den Hamburger SV. Gegen den Favoriten will der Club mutig auftreten.

Magdeburg - Einmal hatten die Fußballerinnen aus der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt schon diese Bühne bekommen – vor anderthalb Jahrzehnten. Am 14. Oktober 2009 trugen die Frauen des Magdeburger FFC ihr Zweitrunden-Duell des DFB-Pokals gegen die SG Essen-Schönebeck (1:4) in der MDCC-Arena aus. Am Sonntag kehrt der DFB-Pokal der Frauen ins große Stadion zurück. Dann treffen die Regionalliga-Fußballerinnen des 1. FC Magdeburg in der Avnet Arena auf den Hamburger SV (15 Uhr).