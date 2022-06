Holztreffer und Strafwurf-Hagel: WUM unterliegt bei Heimspiel-Premiere

Die Männer der Wasserball Union Magdeburg verloren ihr erstes Zweitliga-Heimspiel seit dem 29. Februar 2020 gegen die zweite Mannschaft des OSC Potsdam zwar denkbar knapp mit 6:7 (1:2, 2:3, 1:1, 2:1), boten am Sonnabend aber vor allem im letzten Viertel eine beherzte Leistung.

Unter den sieben Gegentreffern, die WUM-Keeper Marc Böer kassierte, waren allein vier per Strafwurf.

Magdeburg - „Gas geben und Spaß haben“, feuerte Vincent Winkler, der neue Kapitän der WU Magdeburg, seine Mitspieler vor dem letzten Spielabschnitt noch einmal an. Doch insgesamt fünf durch manchmal sehr einseitig pfeifenden Referees gegen die WUM verhängte Strafwürfe, wovon OSC-Routinier Erik Miers vier sicher verwandelte, und insgesamt sieben Pfosten- und Lattentreffer der Gastgeber verhinderten ein besseres Resultat der Gastgeber. Sie mussten sich deshalb am Sonnabend in heimischer Halle im zweiten Saisonspiel der 2. Liga Ost gegen die zweite Mannschaft der Potsdamer mit 6:7 knapp geschlagen geben.