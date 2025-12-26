jugend-handball Zwischenfazit: Warum sich fünf Minuten für die B-Juniorinnen des HSV teils wie eine Ewigkeit anfühlen
Die HSV-Mädchen verlieren in der Schlussphase die Kraft und die Konzentration. Das soll sich in der Pokalrunde der Bundesliga ändern.
Stadtfeld - Athletiktraining dient bei den B-Mädchen des HSV nicht nur, um dem kulinarischen Weihnachtsgenuss im Nachgang den Kampf anzusagen. Im Fall der Magdeburgerinnen soll es helfen, sie auf die Schlussphase jeder Partie in der kommenden Pokalrunde vorzubereiten. Man nehme nur das letzte Spiel der Vorrunde 3 in der Handball-Bundesliga. Das Spiel beim VfL Herford am 21. Dezember.