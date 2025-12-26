Die HSV-Mädchen verlieren in der Schlussphase die Kraft und die Konzentration. Das soll sich in der Pokalrunde der Bundesliga ändern.

Zwischenfazit: Warum sich fünf Minuten für die B-Juniorinnen des HSV teils wie eine Ewigkeit anfühlen

Stella Herbst (am Ball) war mit 37 Toren die zweitbeste Werferin des HSV in der Vorrunde.

Stadtfeld - Athletiktraining dient bei den B-Mädchen des HSV nicht nur, um dem kulinarischen Weihnachtsgenuss im Nachgang den Kampf anzusagen. Im Fall der Magdeburgerinnen soll es helfen, sie auf die Schlussphase jeder Partie in der kommenden Pokalrunde vorzubereiten. Man nehme nur das letzte Spiel der Vorrunde 3 in der Handball-Bundesliga. Das Spiel beim VfL Herford am 21. Dezember.