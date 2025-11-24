Beim VfB Ottersleben können sie sich über zwei Kantersiege in Folge freuen, wenngleich der Blick nach vorne geht. Der SV Arminia ist indes krass von Personalproblem geplagt – und hofft auf Entspannung.

Magdeburg - Schon seit Langem läuft die Tormaschine des VfB Ottersleben heiß. In der vorherigen Landesliga-Serie erzielte das Team die meisten Tore aller Mannschaften in der Staffel. Glücklich stellt Coach Oliver Malchau fest: „Die Offensivstärke haben wir beibehalten aus der letzten Saison.“ In diesem Spieljahr blieb seine Mannschaft noch in keiner Ligapartie ohne Treffer (jedoch auch erst einmal ohne Gegentor). Zuletzt war der VfB richtig in Torlaune.