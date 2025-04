Dominique Schaak ist in Valencia nicht nur gut durchgekommen, er hat auch seinen Technikern eine lange Nacht in der Werkstatt erspart.

„Lass dich nicht abräumen!“ So lief Saisonstart des Magdeburgers Schaak in der Nascar-Serie

Valencia/Magdeburg - Die Piloten der europäischen Nascar-Serie würden sich ja freuen, wenn sie in Valencia nicht nur die Saison starten, sondern auch beenden würden. „Hier gibt es einen schönen Marina Beach Club, dort könnten wir das Jahr gemeinsam ausklingen lassen“, sagte Dominique Schaak, dem die Stadt an der Mittelmeerküste überhaupt ganz hervorragend gefällt. Und der Circuit Ricardo Tormo mit seinem 4,005 Kilometer langen Rundkurs dort außerdem – seit dem vergangenen Wochenende sogar noch ein bisschen mehr. Denn der Magdeburger ist mit seinem Chevrolet Camaro zum Saisonauftakt auf einen zehnten und zwölften Platz gefahren – und stand in der Masters-Klasse als Dritter auf dem Podium. In der Wertung der Rookies und Ambitionierten also.