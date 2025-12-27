Fortunen-Keeper Leonard Wolter mauserte sich zu einer Säule. Das belegen mehrere Faktoren.

Leonard Wolter packt zu: In dieser Saison kassierte der 21-Jährige bislang 15 der 17 Gegentreffer.

Magdeburg - Manchmal ist bei ihm der jugendliche Leichtsinn durchgekommen, wenn Leonard Wolter den Ball nicht konsequent aus der Gefahrenzone katapultiert, sondern sich auf ein Schiebchen eingelassen hat. Aber tatsächlich ist das der einzige kleine Mangel, den der Trainer bei seinem Keeper entdeckt hat. Ansonsten war Wolter eine Säule in einem Team, das alle vor dem Saisonanpfiff erklärten Ambitionen erfüllt hat.