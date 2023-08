Nach dem DFB-Pokal-Gastspiel beim FC St. Pauli (6:7) geht es für den Magdeburger FFC in der Regionalliga weiter. Zum Saisonauftakt will das Team einen guten Start hinlegen.

Magdeburg - Kevin Gehring

Fast 2000 Zuschauer, eine stimmungsvolle Kulisse, ein intensiver Pokalfight über 120 Minuten plus Elfmeterschießen – das DFB-Pokal-Gastspiel des Magdeburger FFC beim FC St. Pauli (6:7) am vergangenen Sonntag war für viele der MFFC-Fußballerinnen ein gern gesehener Ausbruch aus der Normalität der Regionalliga Nordost. Zurück zum Alltag heißt es dagegen allerdings morgen: Im ersten Saisonspiel zu Gast beim FC Carl Zeiss Jena II (14 Uhr) geht es für die Mannschaft von Alexander Auer wieder um Punkte.

Ob das bittere Pokal-Aus in Hamburg schon verdaut wurde? „Ich bin da guter Dinge“, antwortet Auer vor dem Gastspiel in Thüringen. „Wir haben ordentlich trainiert und haben uns intensiv auf den Gegner vorbereitet.“ Dabei gestaltete sich dies gar nicht so einfach, ist die Carl-Zeiss-Reserve für Auer doch „eine der großen Wundertüten“ in der Regionalliga Nordost. Deswegen hat sich der Übungsleiter auch auf zwei Systeme eingestellt. „Wir sind sowohl für eine Vierer- als auch eine Dreierkette bereit“, erklärt der 35-Jährige.

Zumindest gesundheitlich hat der intensive Abnutzungskampf im DFB-Pokal keine Spuren hinterlassen. Zwar stehen mit Kim Steiger (privat), Denisa Nesimi und Tabea Alsleben (Arbeit) drei Spielerinnen, die gegen St. Pauli ein hohes Pensum abgespult haben, morgen nicht zur Verfügung, „aber das hat keine gesundheitlichen Gründe“, betont Auer. Und der Übungsleiter ergänzt: „Im Gegenteil. Mit Celine Temp haben wir sogar noch eine zuletzt verletzte Spielerin wieder zurückbekommen.“

Der MFFC wird sich nach dem heutigen Teamabend morgen früh also mit einem schlagkräftigen Kader auf den Weg nach Jena machen. „Wir wollen einen guten Start hinlegen“, sagt Auer zur Zielstellung und hat den Auftritt im DFB-Pokal dabei noch im Hinterkopf: „Dieses Feuer wollen wir in die Liga mitnehmen.“