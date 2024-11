In der aktuellen Situation hilft den Magdeburger Fußball-Landesligisten nur eines weiter: Zählbares. Die einen benötigen es, um oben dran zu bleiben, die anderen im Kampf um die Klasse.

Magdeburg. - Beim MSV Börde wurden in dieser Saison schon einige Hebel in Bewegung gesetzt. Mit Mathias Rhode (39) hatte sich der Fußball-Landesligist kurz vor dem Ende des Transferfensters einen routinierten Mittelfeldspieler von Union Schönebeck gesichert. Im Verlauf der Hinrunde kamen mit Kevin Wunderling (33) und Patrick Kuhnert (37, ehemals Wunderling) zwei weitere Routiniers hinzu, die Erfahrung aus der Verbandsliga oder darüber hinaus mitbringen. Und mit Marcus Mähnert steht der einstige Coach aus Verbandsligazeiten wieder unterstützend mit an der Seitenlinie. Dennoch zeichnet sich aktuell ein düsteres Bild.