Magdeburger Wasserballer verlieren erneut knapp gegen OSC Potsdam

Magdeburg - In der 2. Wasserball Liga, Landesgruppe Ost, mussten die Herren der Wasserball Union Magdeburg erneut zweimal in der Ferne antreten. Einem souveränen 23:11 (5:3, 8:2, 4:4, 6:2)-Erfolg beim 1. SC Zehlendorf-Stieglitz folgte eine unglückliche 12:14 (5:3, 2:5, 3:0, 2:6)-Pleite beim OSC Potsdam II. „Das war nicht unser bestes Spielwochenende. Zwar haben wir in Berlin klar gewonnen, doch schon dort kamen wir durch die Spielweise der Zehlendorfer nicht so richtig zur Entfaltung. Und auch am Sonntag in Potsdam waren wir zu wechselhaft“, resümierte WUM-Center Tom Hagendorf.