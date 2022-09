MFFC bestätigt den Aufwärtstrend in der Regionalliga

Magdeburg - Im Vergleich zur Vorsaison hat Alexander Auer in dieser Spielzeit ein wahres Luxusproblem. Dann nämlich, wenn der Übungsleiter des Magdeburger FFC in seiner Auswertung sagt: „Leider war es nur ein Punkt.“ Sammelte der Frauen-Regionalligist in der vergangenen Saison noch jeden Zähler mühsam, um den Klassenerhalt so früh wie möglich zu sichern, sieht das inzwischen anders aus. Dann ist ein 2:2 – wie am Sonntag beim SFC Stern – kein Punktgewinn, sondern bringt den Magdeburgerinnen eben „nur“ einen Punkt.