MFFC-Mädels zahlen bei Werder Bremen „zehn Tore Lehrgeld“

Magdeburg - Christian Stephan hat es mit Humor genommen. Das historische Halbzeit-Ergebnis der Bundesliga-Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg „kommt mir bekannt vor“, scherzte der 40-Jährige am Sonntagabend. In einer denkwürdigen Begegnung lagen die Gladbacher zur Pause mit 0:6 zurück. Selbiges ist den von Stephan gecoachten B-Juniorinnen des Magdeburger FFC tags zuvor auch widerfahren. Doch während es in Gladbach beim halben Dutzend blieb, verloren die MFFC-Mädels am Sonnabend ihr Gastspiel der U-17-Bundesliga beim SV Werder Bremen noch deftiger mit 1:10.