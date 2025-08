Die Stadtfelder setzen sich auf heimischem Platz gegen Uenglingen durch. Besonders ein Talent rückt dabei in der Vordergrund.

Der Moment vor dem Jubel: Luis Blum schließt zum Siegtreffer an.

Stadtfeld - Die laufenden Bilder, aufgenommen von einer Videokamera, lügen nicht. Und sie werden Sascha Sommer in seinem ersten Eindruck nach dem dritten Testspiel seiner Mannschaft bestätigen: „Wir haben viel Gutes gesehen, wir haben aber auch vieles gesehen, was wir definitiv verbessern müssen“, erklärte der Coach des MSV Börde nach der Partie am Sonnabend gegen den SV Uenglingen. Und gerade Letzteres, ergänzte Sommer, „werden wir im Training auswerten“.