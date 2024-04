Ein Punkt aus den letzten sechs Spielen: Der MSV Börde ist in der Landesliga in die gefährliche Zone abgerutscht. Nun warten richtungsweisende Wochen auf die Stadtfelder.

Magdeburg - Wenn Sascha Sommer einen Blick auf die Bilanz im neuen Jahr wirft, kommt er schnell auf „die alte Börde-Krankheit“ zu sprechen. Nur einen Zähler fuhr der Fußball-Landesligist aus den ersten sechs Partien in 2024 ein. In der Tabelle rutschten die Stadtfelder (22 Punkte) so bis auf den ersten Nichtabstiegsplatz ab. „Jetzt kommen die entscheidenden vier Wochen“, sagt Sommer. Vier Partien, in denen der MSV punkten sollte, um nicht noch tiefer ins Abstiegsschlamassel hineinzuschlittern. Beginnend mit dem Heimspiel am Sonnabend gegen den TSV Niederndodeleben (15 Uhr), der seines Zeichens mit fünf Punkten Rückstand und einem Spiel weniger direkt hinter dem MSV Börde lauert.