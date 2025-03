Die personell dezimierte Wasserball Union verliert gegen Potsdam II in der Anfangs- und in der Schlussphase. Lukas Schulle ist mit sieben Toren bester Werfer.

Magdeburg - Vielleicht ist der Schmerz am Sonntagmorgen gekommen, am Abend zuvor hat ihn Tom Hagendorf noch nicht gespürt. Auch zum eigenen Erstaunen. Denn: „Als Jugendtrainer schwimme ich im Training auch meine Bahnen, aber ich habe nicht die Fitness für dieses Niveau“, gestand der 32-Jährige. Dieses Niveau für die 2. Liga Ost, dieses Niveau für ein Topspiel wie gegen den OSC Potsdam II. Hagendorfs zweiter Saisoneinsatz für die Wasserball Union (WUM) war aus der Not geboren, weil in der Woche zuvor „alle flach gelegen haben und auch das Becken im Training ziemlich leer war“, berichtete der spielende Trainer Tim Richter, der gegen den Tabellenführer unter anderen auf Topkräfte wie Wilhelm Block und Vincent Winkler verzichten musste. Deshalb resümierte der Coach: „Dass wir überhaupt noch die Chance hatten, heute zu gewinnen, können, müssen und werden wir uns hoch anrechnen.“