Magdeburg. - Tim Richter verspürt weder eine sonderliche Anspannung noch ein aufdringliches Kribbeln. Dazu weiß der neue Spielertrainer der Wasserball Union Magdeburg (WUM) viel zu gut, an welchem Punkt in der Saison sich seine Mannschaft befindet. „Wir hatten jetzt über sechs Wochen einen Konditionsblock“, erklärt er lächelnd. In die spielerischen Feinheiten steigen die Magdeburger erst jetzt ein. Jetzt, da sie die SGW Solingen/Wuppertal zum Erstrunden-Spiel im DSV-Pokal in der heimischen Dynamo-Halle empfangen. Das Anschwimmen erfolgt am Sonnabend um 18 Uhr.

