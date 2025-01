Paul Zander ist wieder Landestrainer.

Rollentausch im Landesverband: Für den 34-jährigen Coach der SCM-Athleten übernimmt Paul Heinrich. Aber nicht nur das hat sich am Stützpunkt im Stadtpark verändert.

Magdeburg/dh - Paul Zander ist gestern in seinen dritten Arbeitstag als Landestrainer und zugleich verantwortlicher Coach für den Magdeburger Bundesstützpunkt gestartet. Er ist zurückgekehrt in seinen ehemaligen Wirkungskreis, den er im Dezember 2020 und nach vier Jahren für die U-23-Ruderer des SCM verlassen hatte. Damals übernahm für ihn Paul Heinrich, gekommen aus Rostock, jene Position, die viel Organisation und Planung abverlangt. Nun haben sie die Rollen getauscht, wenngleich Zander und Heinrich bis zum Sommer Hand in Hand zusammenarbeiten werden, ehe sie den Arbeitsbereich endgültig voneinander trennen wollen.