Rettungsschwimmerin Zander startet erstmals bei den World Games

Magdeburg - Der 11. Juli ist im Kalender von Vivian Zander dick markiert. An diesem Tag geht die Rettungsschwimmerin erstmals bei den World Games in Birmingham (USA) an den Start. Seit fast fünf Jahren trainiert die gebürtige Magdeburgerin diesem Highlight entgegen. Und dann stehen gleich drei Disziplinen an einem Tag auf dem Programm.