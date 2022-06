Rhönrad: MSV 90 mit erfolgreicher Generalprobe für die WM

Die Rhönrad-Sportler des Magdeburg SV 90 haben die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr vor Augen. Nun haben sie schon einmal die Halle am Austragungsort im dänischen Sonderburg ausgetestet.

Die Rhönrad-Sportler des Magdeburger SV 90 nahmen erfolgreich an der Dänischen Meisterschaft teil – von oben im Uhrzeigersinn: Malte Schröder, Leonie Fölsch, Lisa Göttel, Frieda Wilke, Emma Wilke, Luisa Syrbe. Im Rhönrad hängend: Sophie Julius.

Magdeburg - Magdeburger Sportler nehmen an einer dänischen Meisterschaft teil. Was zunächst kurios klingt, ist beim Rhönrad jedoch nicht ungewöhnlich. „In manchen Ländern werden die nationalen Meisterschaften öffentlich zugänglich gemacht“, erläutert Malte Schröder, der die Reise ins dänische Sonderburg organisiert hat. „Ich hatte Lust auf den Wettkampf und habe gefragt, wer noch möchte.“ Und so hat sich die Gruppe des MSV 90 mit sieben Athleten auf den Weg nach Sonderburg gemacht.