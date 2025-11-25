Nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft hat sich der Kader der B-Jugend des SC Magdeburg stark verändert. Dennoch steht sie in der Junioren-Bundesliga schon wieder an der Spitze.

B-Jugend des SCM greift nach Meistersaison mit neuen Talenten an

Roman Monse (am Ball) hat mit dem SC Magdeburg einen Traumstart hingelegt.

Magdeburg - Am 1. Juni feierte Pasqual Tovornik mit der B-Jugend des SC Magdeburg vor mehr als 2.000 Zuschauern in der GETEC-Arena die deutsche Meisterschaft. Nur wenige Wochen später begann für den Coach und seine Handballer der „Neustart“. Denn vom Kader der vergangenen Saison sind kaum noch Talente verblieben – dennoch marschiert die Tovornik-Sieben bisher durch die Vorrunde der B-Jugend-Bundesliga.