weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokalsport
    3. >
  3. Magdeburg
    4. >

  4. SC Magdeburg: Zweite Niederlage in Folge - Youngsters rennen gegen Empor Rostock vergeblich an

Handball - 3. Liga Zweite Niederlage in Folge: Youngsters des SCM rennen vergebens an

Im Heimspiel gegen Empor Rostock müssen sich die Grün-Roten zum ersten Mal in dieser Saison daheim geschlagen geben. Trainer Christoph Theuerkauf hadert mit dem ansonsten so starken Angriff der Magdeburger.

23.11.2025, 18:07
Christoph Theuerkauf war mit dem Auftritt seiner SCM-Youngsters gegen Rostock nicht einverstanden.
Christoph Theuerkauf war mit dem Auftritt seiner SCM-Youngsters gegen Rostock nicht einverstanden. (Archivfoto: Eroll Popova)

Magdeburg - Tim Thielicke blickte emotionslos in Richtung Anzeigetafel, Phileas Daniel schüttelte den Kopf und Oskar Stieglitz verharrte für einige Augenblicke regungslos in seinem Tor. Die Ernüchterung stand den SCM-Youngsters am Sonnabend nach der Schlusssirene bei der 27:30-Heimniederlage gegen den HC Empor Rostock ins Gesicht geschrieben. „Die Enttäuschung ist groß“, sagte Trainer Christoph Theuerkauf.