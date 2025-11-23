Im Heimspiel gegen Empor Rostock müssen sich die Grün-Roten zum ersten Mal in dieser Saison daheim geschlagen geben. Trainer Christoph Theuerkauf hadert mit dem ansonsten so starken Angriff der Magdeburger.

Zweite Niederlage in Folge: Youngsters des SCM rennen vergebens an

Christoph Theuerkauf war mit dem Auftritt seiner SCM-Youngsters gegen Rostock nicht einverstanden.

Magdeburg - Tim Thielicke blickte emotionslos in Richtung Anzeigetafel, Phileas Daniel schüttelte den Kopf und Oskar Stieglitz verharrte für einige Augenblicke regungslos in seinem Tor. Die Ernüchterung stand den SCM-Youngsters am Sonnabend nach der Schlusssirene bei der 27:30-Heimniederlage gegen den HC Empor Rostock ins Gesicht geschrieben. „Die Enttäuschung ist groß“, sagte Trainer Christoph Theuerkauf.