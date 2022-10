Scharfer Start für die WUM mit zwei Neuzugängen

Magdeburg - Am Anfang ist es also der Aachener SV 06, gegen den sich die Wasserball-Union (WUM) erwehren muss. Es geht noch nicht um Punkte, es geht um eine Trophäe, den Pokal des Deutschen Schwimmverbandes (DSV). Aachen spielt in der 2. Liga West. Und Aachen spielt heute Abend in der Dynamo-Halle an der Großen Diesdorfer. Anschwimmen ist um 18 Uhr.