Die A-Jugend des SCM scheitert im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft an Bayer Dormagen.

Magdeburg - Aaron Hahn wird zur neuen Saison viele neue Spieler begrüßen. Spieler, die er als Coach im Handball-Nachwuchs des SC Magdeburg freilich bestens kennt, aber künftig auch in seine neue Mannschaft integrieren muss. Und er wird dann wieder die K.o.-Runde um die deutsche Meisterschaft der A-Jugend anstreben. Und er wird wieder Leidenschaft, Kampf und Glaube fordern von seiner Sieben, wenn es darum geht, die Meisterschale an die Elbe zu holen. In dieser Saison ist es nicht gelungen.