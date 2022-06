SCM-Schützlinge wollen eine Rechnung begleichen

Die Bundesliga-A-Jugend SC Magdeburg ist am Sonntag bei der SG Flensburg-Handewitt zu Gast. Trainer Julian Bauer hat dort noch nie gewonnen - aber auch nicht verloren. Das Team tritt die Reise ohne Mathieu Fenyö an: Er fällt mit einem Kreuzbandriss aus.

Magdeburg - Yasin Noah Jaidi hatte den 13. Treffer markiert und damit die Aufholjagd vorerst formvollendet. 21 Minuten waren zu diesem Zeitpunkt gespielt. Doch was in einen Rausch hätte münden können, wurde bereits im Ansatz durch einen Schock gestoppt. Mathieu Fenyö hatte sich nachfolgend in einem Zweikampf am Knie verletzt, die bittere Diagnose lautet nun: Kreuzbandriss. Er wird der A-Jugend des SC Magdeburg voraussichtlich ein halbes Jahr fehlen. „Das Spiel plätscherte danach vor sich hin, meine Mannschaft war zunächst in eine Schockstarre gefallen. Deshalb kann ich ihr nicht vorwerfen, danach nicht mehr an ihr optimales Leistungsvermögen herangekommen zu sein“, sagte der Coach der Grün-Roten, Julian Bauer. „Aber unser Sieg“, betonte der 26-Jährige, „war zu keinem Zeitpunkt gefährdet.“