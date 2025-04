Magdeburg. - Etwas Wehmut schwingt bereits in der Stimme des Leon Hein mit. „Noch geht es, weil es noch ein paar Tage sind“, sagt der Kreisläufer der SCM-Youngsters, der sich selbst als „sehr emotional“ bezeichnet. „Ich glaube, das letzte Heimspiel wird für mich sehr schwer“, ergänzt Hein. Am 3. Mai geht das Saisonfinale gegen die Füchse Berlin II über die Bühne. Zunächst aber wartet am Sonnabend die letzte Auswärtsfahrt der Saison – und die letzte des Leon Hein als Spieler des SCM. Die Grün-Roten, die den Klassenerhalt in der 3. Liga Nord-Ost seit zwei Wochen sicher haben, gastieren bei der HSG Eider Harde (19.15 Uhr). Für Hein ist es der nächste Stopp seiner grün-roten Abschiedstournee.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.